Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова в 2022 году проведут в Москве

В Правительстве РФ утвердили проведение в Москве Международного музыкального конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова в 2022 году, сообщает пресс-служба кабмина.

«В 2022 году в Москве состоится первый Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени С. В. Рахманинова», – говорится в сообщении. Он будет состоять из заочного (отборочного) тура и нескольких очных, их количество отличается от направления к направлению.

Для участников по специальности «фортепиано» действует ограничение по возрасту – не младше 16 и не старше 32 лет, а по специальности «дирижирование» – не старше 40 лет. По специальности «композиция» возрастных ограничений нет.

В очных турах смогут принять участие не более 25 пианистов, не более 20 дирижеров и не более 40 композиторов. За выбор победителя отвечает жюри из российских и мировых деятелей культуры.

Конкурсантам предстоит побороться за призовой фонд в объеме более $200 тыс. Наградой за первое место станут $30 тыс., за второе – $20 тыс., за третье – $10 тыс.

В сообщении также указано, что второй конкурс пройдет в 2025 году, а после этого будет проходить каждые четыре года. Вице-премьер Татьяна Голикова назначена председателем оргкомитета конкурса.

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