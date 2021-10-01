Организаторы подвели итоги Российской креативной недели

В их числе выход в регионы, обновление законодательства об интеллектуальной собственности и проектный офис для креативных индустрий, сообщили «Культуре» организаторы.

30 сентября в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам Российской креативной недели-2021. Участники рассказали о важных подвижках в разработке необходимого законодательства для креативных индустрий, введении проектного офиса и мерах государственной поддержки для предпринимателей, занимающихся творческим бизнесом. Также организаторы объявили о проведении первого окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь» и запуске национальной премии в области креативных индустрий.

Председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский считает, что теперь благодаря Российской креативной неделе у креативщиков России, по сути, появился второй Новый год:

«Российская креативная неделя — это точка отсчета, в которой мы подводим итоги и планируем свои действия на следующий период. За этот год мы прошли огромный путь от хаоса до наведения порядка: была подготовлена законодательная база, определены термины и понятия, они закреплены в Концепции развития креативных индустрий, которую недавно утвердило Правительство РФ. Если говорить о зафиксированных в ходе Креативной недели наметившихся трендах, прежде всего надо отметить активное включение регионов в повестку креативных индустрий и фокусировку понимания значимости интеллектуальной собственности в качестве важнейшего для участников сферы актива».

Андрей Кричевский уточнил, что если на Креативной неделе в Москве были представлены только часть первых загорающихся региональных «звездочек», например проект по ревитализации города Дзержинска Нижегородской области, то в рамках «Российской креативной недели — Сибирь» в Красноярске удастся более пристально взглянуть на активность креативных индустрий в регионах нашей страны.

Неудивительно, что вопрос развития креативных индустрий в регионах стал одним из основных предметов обсуждения на заседании рабочей группы по культуре Государственного совета РФ, прошедшем в рамках Российской креативной недели. Именно там прозвучал важный тезис о необходимости создания проектного офиса, объединяющего представителей власти, регионов и креативного бизнеса. Формат этого проектного офиса еще предстоит сформулировать, в частности можно рассмотреть предложенный на заседании вариант создания общественно-государственной организации в сфере креативных индустрий.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский:

«Вторая Российская креативная неделя в Москве стала официальным мероприятием Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и ключевым международным событием в нашей стране в его рамках. Несмотря на пандемию, многие эксперты мирового уровня приняли участие в фест-форуме, большинство — онлайн. Так, многомиллионные просмотры собрало выступление китайского писателя-фантаста Лю Цысиня.

Российская креативная неделя вошла в семью креативных недель мира. Важно отметить, что представители медиахолдингов, креативных индустрий с удовольствием принимают участие в мероприятиях Недели, а не просто инвестируют в этот проект. Российская креативная неделя — площадка, которая объединяет все индустрии, независимо от корпоративных интересов. Среди партнеров форума были лидеры рынка в своих сферах — музыкальное объединение ZVONKO GROUP, Национальная Медиа Группа, «Газпром-медиа», Яндекс, издательская группа «Эксмо-АСТ» и другие компании.

По словам Александра Журавского, активное участие глав корпораций не только в ключевых мероприятиях, но и в рядовых дискуссиях Недели свидетельствует об изменившемся отношении к креативным индустриям со стороны общества и государства.

Среди фундаментальных решений, которые окажут существенное влияние на развитие креативной экономики, — создание Президентского фонда культурных инициатив, налоговые преференции для креативных индустрий, которые уже обсуждались на заседании правительства, а также принятие перечня креативных индустрий, который был создан в ходе второй Российской креативной недели.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин:

«Российская креативная неделя — площадка, где могут заявить о себе креативные индустрии и власть, без галстуков переговорить друг с другом. Нужно быть готовыми к этому диалогу. Было смелым шагом заявить, что мы готовы всех поддерживать, и нужно осознать эту ответственность. Люди нам поверили и готовы развиваться. Следующим шагом должны стать программы, которые позволят развивать этот потенциал. В рамках второй Креативной недели удалось сформировать линейку мероприятий, которые позволили соединить несоединяемое, объединить людей из разных отраслей. А второй важный аспект — вовлеченность. Наше богатство — это люди, которые обладают огромным потенциалом, они приходили на мероприятия и могли вдохновляться на примере лидеров индустрий, участвовать в мастер-классах и затем уже идти по образовательной траектории».

Директор «Российской креативной недели» и ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова:

«Хотела бы поблагодарить всех партнеров Российской креативной недели за сотрудничество. Мы рады, что во время сессий, превратившихся в большие брейнштормы, удалось обсудить креативные продукты от всех индустрий и ключевые вопросы развития, среди — которых специальные кредитные продукты, защита интеллектуальной собственности и многое другое. Без открытого диалога и брейнштормов невозможно сдвинуть развитие креативной экономики и увеличить ее долю в ВВП. Важным итогом второй Российской креативной недели стало создание премии Russian Creative Awards, которая будет поощрять и мотивировать представителей креативных индустрий. Сегодня, 30 сентября, стартует прием заявок. А в конце года мы наградим лучших в креативном секторе. Все номинации кросс-отраслевые, могут пронизывать все 14 креативных отраслей. Лауреаты премии получат национальное признание и представят лучшие практики, какие есть в стране. Таким образом, итоги Международного года креативной экономики Россия подведет накануне Нового года в праздничной атмосфере».

Заявку на участие в конкурсе премии можно подать на сайте rc-awards.ru (https://rc-awards.ru/) до 27 октября 2021 года.

Марина Абрамова рассказала еще об одном важном итоге второй Российской креативной недели — окружном форуме «Российская креативная неделя — Сибирь», который пройдет 15–17 октября 2021 года в Красноярске на базе арт-резиденции «Каменка».

Здесь состоится открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития и лидеров мнений, посвященная стратегии развития регионов в сфере креативной экономики, мерам поддержки конкурентоспособного развития креативных отраслей в субъектах РФ.

Участниками экспертных дискуссий выступят представители крупнейших российских компаний технологического, креативного и образовательного секторов, деятели культуры, руководители федеральных ведомств и ректоры ведущих творческих вузов. Запланировано более 60 мероприятий, участие в них примут более 200 экспертов и лидеров креативных отраслей. Все мероприятия можно будет посмотреть в режиме реального времени онлайн.

Фестиваль «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week) проходил с 26 по 29 августа в Москве. Организаторами фестиваля выступили ФГБУ «Роскультцентр» и Российский книжный союз. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Москвы.