Топ-3 самых ожидаемых фильмов 2021 года

«Французский вестник»





В октябре выйдет мелодраматическая комедия Уэса Андерсона. Она собрала великолепный каст: Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Леа Сейду, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс и другие. В середине прошлого века во Франции выходит еженедельник. В нем публикуются обзоры мировой политики, высокого и не очень искусства и заметки для широкой публики. В редакции собираются лучшие журналисты того времени. Фильм рассказывает истории из журнала, выходившего в вымышленном городе.



«Последняя дуэль»





В конце октября ждем в кинотеатрах историческую драму с Джоди Комер, Мэтом Дэймоном, Адамом Драйвером и другими звездами. Ридли Скотт снял историю нормандского рыцаря и его прекрасной дамы. Вернувшись с войны, он узнает, что соперник изнасиловал его жену. Однако враг клянется, что ничего такого не было. За него вступаются союзники, обладающие силой и властью. Жене никто не верит, муж пытается оправдать ее и добиться признания от противника. В поисках справедливости и возмездия он доходит до короля, который находит решение.





«Прошлой ночью в Сохо»





На ноябрь назначена премьера британского триллера с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Она сыграла студентку, которая таинственным образом попадет в Лондон 1960-х годов. Девушка встречает любимую певицу, только начинающую карьеру. Однако эпоха оказывается не такой привлекательной, как в фильмах, книгах и песнях. Город скрывает опасности.





Фото: кадр из трейлера фильма «Французский вестник»