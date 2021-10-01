Первый заграничный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте

Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) открыл в Ташкенте свой первый филиал за границей, сообщает ТАСС.

На церемонии открытия заместитель министра культуры Ольга Ярилова рассказала, что главная киношкола России впервые открывает свой филиал за пределами РФ в Узбекистане, в Ташкенте. Она добавила, что это вряд ли является случайностью, поскольку многие десятилетия с самого начала зарождения узбекского кино российские режиссеры и операторы всемерно содействовали его развитию.

По словам замминистра, филиал продолжит эти традиции. Студенты филиала будут обучаться по двум специальностям – «Драматургия» и «Продюсирование».

Учебный процесс начнется 1 ноября и будет вестись по планам института, согласованным с Агентством кинематографии Узбекистана. После окончания вуза ученики, обучающиеся на основе государственного гранта, будут обязаны три года проработать в местных теле- и кинокомпаниях, а также предприятиях этой сферы.