Актер из сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич умер в 40 лет от COVID-19

01.10.2021

Актер из сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич умер в 40 лет от COVID-19

На 41-м году жизни после заражения коронавирусом скончался актер из сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич, сообщила поэтесса Ирина Блат в социальной сети «ВКонтакте». 

«Ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек — Руслан Дулич (он не верил в вакцину... не верил в COVID-19). Забирает «корона» молодых», — написала Ирина Блат.  Дата и место проведения траурных мероприятий пока не объявлены.

Дулич родился 27 апреля 1981 года в Полтаве. Из-за своей колоритной внешности ему чаще всего доставались роли бандитов и злодеев. 

Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Невский. Тень архитектора», «Тайны следствия», «На районе».

Фото: кадр из фильма