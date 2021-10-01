Что стало с исполнительницей хита «Школьный роман» Натальей Штурм

Наталья Штурм родилась в 1966 году в Москве. Она получила прекрасное музыкальное образование, чем могли похвастаться далеко не все эстрадные деятели «лихих 90-х». Училась в музшколе им. Дунаевского, музыкальном училище им. Октябрьской революции, Московской консерватории. Кроме того, выучилась на библиографа в Институте культуры.





Взлет и угасание





В конце 80-х Наталья начала сотрудничать с народным ансамблем Владимира Назарова, Камерным еврейским музыкальным театром и другими творческими коллективами. На одном из конкурсов познакомилась с певцом, поэтом и композитором Александром Новиковым. В их творческом (по сообщениям СМИ, и личном) союзе родилось два альбома. Новиков написал слова к песне «Школьный роман», которая прославила Штурм на всю страну.





Самые известные песни Штурм, которые до сих пор можно услышать в любом караоке-баре — «Школьный роман», «Уличный художник», «Комсомольск-на-Амуре», «Твой самолет».





После расставания с Новиковым Штурм выпустила два альбома. Первый спродюсировала сама. В работе над вторым участвовал актер Андрей Соколов. Однако былого успеха повторить не удалось. Последняя пластинка Штурм так и осталась не изданной.





Новая жизнь





Однако певица не канула в Лету. Она реализовала другие грани своего таланта — написала и издала несколько романов и триллер. Появилась в нескольких фильмах и сериалах, а также в телевизионных программах. Она активно ведет соцсети, общается с подписчиками, демонстрирует прекрасную физическую форму. По словам Штурм, она уже 20 лет занимается фитнесом и делиться достижениями с аудиторией.





В личной певицы все хорошо. Летом 2021 года она показала своего избранника и отметила, что в 55 лет жизнь только начинается. За ее плечами — два официальных брака. Первый продлился всего четыре года. В нем родилась дочь. Во втором браке родился сын.





Фото: Dmitry Rozhkov — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15069930