Российский актер Борис Тенин-младший умер в 51 год

28 сентября в Москве на 52-м году жизни скончался актер театра и кино Борис Тенин-младший, сообщила его партнерша по съемкам Гульнара Нижинская в Facebook.

«Спасибо за то, что был в моей жизни, был учителем, другом… Покойся с миром… Мы скорбим», — говорится в сообщении Нижинской. Она добавила, что причиной смерти актера стал инсульт.

Прощание с Тениным состоится в субботу, 2 ноября, в Митинском крематории. Борис Тенин — тезка и внук знаменитого актера СССР Бориса Тенина, запомнившегося зрителям как Шадрин из «Человека с ружьем».

Борис Тенин родился 20 ноября 1969 года в Москве. С 1995-го по 2008-й служил в московском Театре Сатиры.

Дебютировал в кино в середине 80-х с музыкальной социальной драмой «Была не была». Стал известен по ролям в таких сериалах и фильмах, как «Возвращение Мухтара», «Кулагин и партнеры», «Я не вернусь», «Кухня», «Геймеры», «На игре», «Маргоша», «Нулевой километр».

Фото: кадр из фильма



