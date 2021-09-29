Российские знаменитости из провинции, которые покорили не только Москву

Не всем повезло родиться в столицах, но некоторых провинциальное происхождение не остановило на пути к славе.





Дима Билан





Будущий певец родился в поселке Московский, расположенном в Карачаево-Черкесии. Его детство прошло в Набережных Челнах и небольшом городке Майский в Карачаево-Черкесии. После окончания школы он перебрался в Москву, где поступил в Гнесинку. Уже в студенческие годы он начал творческую карьеру. В 2008 году певец выступил на «Евровидении» и принес России первую и пока единственную победу в этом конкурсе. Музыкальную школу в Московском, где учился Билан, назвали в его честь.





Александр Петров





Знаменитый актер — уроженец Переславля-Залесского (Ярославская область). Его основал в 1152 году князь Юрий Долгорукий. Для Древней Руси это был огромный город. В нем родился Александр Невский. Сегодня население города — менее 40 тысяч человек. Переславль-Залесский входит в «Золотое кольцо», его часто посещают туристы. Петров учился на экономическом факультете, с которого ушел на втором курсе. Он решил стать актером и поступил в ГИТИС в Москве. Начал сниматься еще в студенчестве. Известен ролями в фильмах «Притяжение», «Лед», «Текст», трилогии «Гоголь».





Валерия





Певица родилась в Аткарске Самарской области. На 2020 год население города не превышало 25 тысяч человек. Она училась в Аткарской музыкальной школе, где работали ее родители, и пела в ансамбле Аткарского дома культуры, которым руководил ее дядя. В 1985 году Валерия (тогда еще Алла) поступила в Институт им. Гнесиных в Москве. Там ее учителями были Иосиф Кобзон и Гелена Великанова. В конце нулевых Валерия начала работать на западный рынок. Она записывала песни и снимала клипы на английском языке, выступала за границей, появилась на обложке американского журнала. Однако наибольшую известность приобрела в России и других странах бывшего СССР.





Ирина Шейк





Ирина Шайхлисламова родилась в городе Еманжелинске Челябинской области с населением менее 30 тысяч человек. После окончания школы будущая супер-модель и голливудская актриса поступила в экономический колледж в Челябинске. В 18 лет ее заметил скаут, открывший миру Наталью Водянову и других российских моделей. Ирина начала работать моделью. Карьера стремительно развивалась. Она перебралась сначала в Москву, затем в Европу и США. Живет в Лос-Анджелесе.





Фото: кадр из фильма «Геркулес»