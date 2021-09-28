Почему «Мона Лиза» всегда смотрит на зрителя

Таинственная улыбка «Джоконды» Леонардо да Винчи всегда была загадкой. Однако не только улыбка Лизы дель Джокондо, предположительно изображенной на полотне, создает тайну.





«Мона Лиза» смотрит на каждого посетителя, где бы он ни стоял. Особенность пугает и завораживает. Однако этой «фишкой» обладает не только «Джоконда», но и другие портреты.





Почему персонажи смотрят на зрителей





Человек существует в трехмерном пространстве, а герои портретов — в двухмерном. В таком варианте зрачки видны с любого ракурса, поэтому создается впечатление «смотрящего» изображения.





Кроме того, эффект усиливают свет, тень и перспектива, которые сохраняются при любом ракурсе. Глубина композиции, которая создается перспективой, светом и тенями, рождает оптические иллюзии. Среди них — направление взгляда героев картин.





Исключения из правил





Большинство «смотрящих» героев изображены в анфас. Если они немного поворачивают голову, то иллюзия исчезает. Если отойти от такой картины, ощущение зрительного контакта пропадет.





Есть некоторые исключения. Так, «Испанка с острова Майорка» Пабло Пикассо не имеет прорисованных зрачков, но все равно «наблюдает» за посетителями. «Неизвестная» Ивана Крамского сидит полубоком, но «смотрит» на всех людей в зале, где она выставлена.





Не стоит забывать о психологическом эффекте. Человек может на подсознательном уровне дорисовывать и направление взгляда, и его выражение.





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