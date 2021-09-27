Самые интересные факты о съемках «Темного рыцаря»

Трилогия Кристофера Нолана о Бэтмене пришлась по душе и критикам, и зрителям. Особенно запомнился второй фильм — «Темный рыцарь», в котором антагонистом Бэтмена является Джокер. Он стал одним из самых кассовых в истории, собрав в прокате более 1 млрд долларов. Роль супергероя исполнил Кристиан Бейл, роль его оппонента — Хит Леджер.





Удачный выбор





Нолан видел в образе Джокера Леджера. После того, как студия объявила о запуске фильма с этим антигероем, актер решил получить роль. Это оказалось несложно, ведь режиссер итак видеть именно его. Нолан не прогадал — Леджер органично вжился в образ и получил «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». Награды достались ему посмертно.





Для подготовки к роли Леджер месяц жил в одиночестве в отеле. Он работал над жестами, голосом и поведением героя. Актер записывал мысли и чувства Джокера в дневник. По его признанию, самой сложной оказалась работа над интонацией. Он использовал манеры героя «Заводного апельсина» Алекса ДеЛарджа в исполнении Малкольма Макдауэлла и Сида Вишеса из Sex Pistols.





Как и многие другие культовые фильмы, «Темный рыцарь» оброс легендами и байками. По планам Нолан решил взорвать больницу для убедительности. В здание заложили взрывчатку, а Леджеру надо было нажать на кнопку, чтобы оно взорвалось. Во время съемок актер нажал на кнопку, но ничего не произошло. Он стал долбить по ней, пока больница не взлетела на воздух. Говорили, что режиссер специально устроил осечку, а актер так вжился в образ, что обыграл ее, не заметив подвоха. Неизвестно, так ли все было в реальности.





История шрамов





Джокер рассказывает несколько версий происхождения шрамов на его лице. Режиссер не раскрыл их тайну. Известно, что идея сделать «улыбку Челси» пришла одному из членов съемочной группы, который видел такой шрам у реального человека. Чтобы создать необходимый эффект, Леджеру прикрепляли силиконовые накладки — две на щеки, одну под нижнюю челюсть. Кроме того, использовали средства для создания бледной кожи и растянутого рта.



Трагедия





Хит Леджер умер после окончания съемок. По результатам вскрытия установили, что причиной смерти стало отравление, вызванное одновременным приемом обезболивающих, снотворных и транквилизаторов. По замыслу режиссера Джокер должен был появиться в следующем фильме. Нолану советовали «убить» героя за кадром, чтобы продолжить историю без него. Но он отказался от этой идеи в память о Леджере и перепридумал продолжение с Бейном (Том Харди).





До сих пор ходят слухи о том, что роль Джокера плохо повлияла на Хита Леджера, который был в депрессии. Сегодня сложно с точностью сказать, так ли было на самом деле. Бесспорно, роль Джокера стала одной из актерских вершин в карьере Леджера.





Фото: кадр из фильма «Темный рыцарь»