Международный Тихоокеанский театральный фестиваль впервые проходит во Владивостоке

24 сентября во Владивостоке впервые стартовал Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, сообщает «Русский мир».

Фестиваль проводится в рамках программы, направленной на развитие театра на Дальнем Востоке. Его цель – помочь жителям Дальневосточного региона познакомиться с лучшими образцами театрального искусства, как России, так и стран АТР и других государств.

Событие организованно Международным театральным фестивалем имени Чехова под руководством Валерия Шадрина. Инициатором выступил Театр наций и его художественный руководитель Евгений Миронов.

В рамках фестиваля пройдут показы спектаклей, которые представят творческие коллективы из Испании, Аргентины, Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Армении, Грузии. Также состоятся творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей. На открытии смотра показали постановку японского режиссёра Сатоси Мияги по мотивам древнеиндийского эпоса «Махабхарата».

Фото: пресс-служба Международного тихоокеанского театрального фестиваля