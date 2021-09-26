Международный Тихоокеанский театральный фестиваль впервые проходит во Владивостоке

26.09.2021

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль впервые проходит во Владивостоке

24 сентября во Владивостоке впервые стартовал Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, сообщает «Русский мир». 

Фестиваль проводится в рамках программы, направленной на развитие театра на Дальнем Востоке. Его цель – помочь жителям Дальневосточного региона познакомиться с лучшими образцами театрального искусства, как России, так и стран АТР и других государств. 

Событие организованно Международным театральным фестивалем имени Чехова под руководством Валерия Шадрина. Инициатором выступил Театр наций и его художественный руководитель Евгений Миронов.

В рамках фестиваля пройдут показы спектаклей, которые представят творческие коллективы из Испании, Аргентины, Швейцарии, Японии, Южной Кореи, Армении, Грузии. Также состоятся творческие встречи, лекции и обсуждения спектаклей. На открытии смотра показали постановку японского режиссёра Сатоси Мияги по мотивам древнеиндийского эпоса «Махабхарата».

Фото: пресс-служба Международного тихоокеанского театрального фестиваля