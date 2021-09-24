Что узнали зрители из трейлера фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна»

Amazon выпустил первый трейлер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В России картина должна выйти 21 октября.





Из трейлера мы узнали, что Уэйн начинает работать иллюстратором детских книг. Ему необходимо обеспечивать себя и пять сестер после смерти отца. У него развиваются отношения с гувернанткой, которая становится его любящей супругой. Далее показано, что художник интересуется электричеством. Он говорит, что «ощущает» его. Семья переживает за его здоровье. Причудливые картины Уэйна все сильнее затягивают его и заменяют ему реальную жизнь.





Фильм собрал впечатляющий каст: Клэр Фой, Тайка Вайтити, Ник Кейв, Оливия Колман, Тоби Джонс, Эйми Лу Вуд и другие. Режиссером выступил Уилл Шарп.





Биографическая картина рассказывает историю Луиса Уэйна, который прославился антропоморфным изображением кошек. Зачастую он изображал их в сатирическом ключе. Его рисунки также появлялись в детских книгах. Он активно работал на протяжении трех десятков лет, а в последние годы жизни у него обострилось ментальное заболевание. Художник считал, что он полон электричества, как и кошки. Серию из его работ часто используют в психиатрии, чтобы показать изменения в стиле творчества в результате развития болезни.





Фото: кадр из трейлера «Кошачьи миры Луиса Уэйна»