Топ-3 документальных детектива от Netflix

«Культура» выбрала лучшие документальные фильмы и сериалы Netflix, снятые по материалам реальных расследований. Зрители смогут пройти путь детективов вплоть до поимки преступников или раскрытия страшных тайн.





«Хранители», 2017





В 1969 году в Балтиморе убили монахиню Кэтрин Сесник, которая преподавала в школе. Ее убийство до сих пор остается нераскрытым. Сериал начинается с исчезновения монахини. Ее тело находят спустя два месяца. Режиссер Райан Уайт возвращается к делу и пытается разгадать загадку. Он опрашивает соседей, родственников, учениц и других людей и выясняет новые детали. Расследуя убийство, авторы сериала узнают гораздо больше о самых темных тайнах Балтимора, а также католической церкви.



«Американское убийство: семья по соседству», 2020





Фильм начинается со звонка женщины в полицию. Она сообщает, что ее подруга не выходит на связь, хотя ее автомобиль находится у дома. Полицейский выезжает по вызову, чтобы проверить дом пропавшей женщины Шеннон, где его встречает ее муж.





Зрители узнают об исчезновении женщины и двух ее дочерей. При этом в

фильме нет постановочных сцен, реконструирующих события. Только архивные записи с камер полицейских, ролики из соцсетей и новостей, а также личная переписка. Шеннон активно вела блок, рассказывая о своей жизни. Зрители погружаются в ее рассказ, задокументированный в соцсетях, и расследование полицейских. До самого финала зрителей держат в напряжении. Фильм оказывается страшнее любого хоррора и триллера.





«Место преступления: исчезновение в отеле «Сесил», 2021





Сериал повествует об исчезновении Элизы Лам в отеле «Сесил». Студентка решает отправиться в путешествие по США, которое быстро заканчивается. Она перестает выходить на связь с родителями. Полиция выясняет, что девушка не покидала «Сесил», однако найти ее не удалось. Тогда сотрудники выкладывают в Сеть запись с камеры наблюдения, на которую попала девушка. Они надеются, что ее кто-то узнает.





Однако запись привлекает огромное внимание из-за то, что Элиза странно себя ведет. Она то заходит в лифт, то выходит из него, машет руками и разговаривает с кем-то. Ролик становится вирусным. В деле появляются «диванные сыщики», которых привлекают к съемкам в сериале. В фильме анализируется влияние их действий на ход расследования. За мистикой, которую увидели пользователи соцсетей, скрывается нечто более страшное, чем любые призраки.





Фото: кадр из сериала «Место преступления: исчезновение в отеле «Сесил», 2021