Судьба цыганки из фильмов о Будулае

Актриса русско-узбекского происхождения Матлюба Алимова пережила все: взлет на вершину славы, внимание поклонников, не сложившуюся личную жизнь, бедность, забвение и обращение в веру.





Матлюба родилась в Узбекистане в семье русской и узбека. В семье было три дочери. Однако брак родителей продлился не очень долго. После развода мать осталась с детьми, а отец завел новую семью.





После школы Матлюба решила поступить на актерский факультет. Неожиданно для нее мама поддержала решение дочери. На вступительных экзаменах во ВГИК она прочитала монолог Заремы из «Бахчисарайского фонтана» и прошла конкурс с первого раза.





Однако в первый год обучения мастер курса Борис Бабочкин отчислил девушку за «профнепригодность». После его смерти отчисленных студентов восстановили. Новым мастером стал Алексей Баталов, у которого девушка превратилась в отличницу. В студенчестве Матлюба сыграла первую роль в кино. После учебы она стала актрисой киностудии «Узбекфильм».





Слава и забвение





В 1979 году состоялась первая заметная роль в кино — Лаура в экранизации пушкинских «Маленьких трагедий». В этом фильме Матлюба сыграла с Владимиром Высоцким. Молодая актриса очень волновалась и боялась испортить съемки. Однако работать с Высоцким оказалось легко.





Затем последовала знаменитая роль цыганки Насти в фильмах «Цыган» и «Возвращение Будулая». Матлюба полюбил весь Советский Союз. А цыгане стали принимать ее за «свою» — настолько точно она передала образ. Она не раз играла красавиц в кино: цыганок, византийскую императрицу, египетскую правительницу.





В 1990-е годы ситуация с работой в кино резко ухудшилась. Матлюбе перестали поступать предложения, ей пришлось уехать в Узбекистан. Там она занялась реставрацией старинной национальной вышивки.





В 2000-е актриса вернулась в Москву. Несколько раз появлялась в небольших ролях в кино. В 2011 году снова уехала в Ташкент.



Одиночество и вера





Матлюба была замужем однажды: ее избранником стал Мурат Ахметов. Они поженились, когда она училась на актерском отделении, а он — на режиссерском. Брак продлился три года. Детей не было. По слухам, муж изводил красавицу-жену ревностью и скандалами. Она решила, что больше не желает такой жизни. После развода Матлюба не выходила замуж.





В последние годы Матлюба обратилась к христианской вере. Она жила в Сретенском монастыре. Его игумен Тихон когда-то тоже учился во ВГИКе. Она также близка с однокурсником Леонидом Каюровым, который стал диаконом.





Фото: кадр из фильма «Возвращение Будулая»