Путин поздравил оперную певицу Анну Нетребко с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество не только покоряют самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран», – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Россия гордится Нетребко «как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром».

Президент добавил, что также гордится ей как открытым, обаятельным, доброжелательным человеком с жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией.

Глава государства также отметил, что выступления и концерты Нетребко в России – «это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства».

Фото: кадр из клипа