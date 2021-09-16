Судьба Юлии Михалковой из шоу «Уральские пельмени»

В 2009 году в «Уральских пельменях» появилась эффектная и талантливая Юлия Михалкова-Матюхина. Она стала первой женщиной в основном составе творческой группы. В течение десяти лет она выступала с коллективом, а в 2019 году решила уйти из него и отправиться в сольное профессиональное путешествие.





Юлия Матюхина родилась в 1983 году в свердловском городе Верхняя Пышма. С первого курса Уральского педуниверситета она стала участницей команды КВН «НеПарни». Через два года учебы на преподавателя русского языка и литературы она поступила в театральный институт, который окончила в 2008 году.





Карьера





Еще в студенческие годы девушка работала на телевидении — вела программу передач и прогноз погоды. В 2009 году она стала актрисой «Уральских пельменей». В шоу у нее сложилось амплуа легкомысленной красотки. При этом актриса справлялась с разными актерскими задачами. Со временем она стала разрываться между выступлениями для телевидения и гастрольными турами. В 2018 году она перестала участвовать в гастролях, а через год объявила об уходе из коллектива.





Михалкова объяснила профессиональные перемены желанием делать собственные проекты, а также переездом в Москву. В инстаграме актриса выложила фотографию, на которой она изображена с тарелкой пельменей. Подпись к посту гласила: «Переросла». Позже в СМИ сообщалось, что Михалкова хотела стать одним из акционеров шоу. Однако ей не позволили. Она не комментировала сообщения.





Не только комедия





Помимо работы в комедийном шоу, Михалкова снималась в фильмах, клипах и рекламных роликах, работала на телевидении, записывала песни, занималась общественной и политической деятельностью, а также предпринимательством. Она открыла центр ораторского мастерства и сценрической речи.





В 2016 году Михалкова участвовала в праймериз «Единой России» для дальнейшего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы, но сняла кандидатуру. Она предпринимала еще несколько попыток участия в выборах, но отказалась от политической карьеры в 2020 году.





О личной жизни актрисы и политика известно мало. Она состояла в отношениях с депутатом ЗакСобрания Свердловской области Игорем Даниловым. До свадьбы дело не дошло — пара распалась в 2014 году. Михалкова ни разу не была в официальном браке. Однако по ее признанию, она счастлива.





Юлия Михалкова-Матюхина — образец умной и амбициозной женщины, которая не желает останавливаться на достигнутом и соглашаться на малое. Она всегда стремится к большему, чем удивляет и поклонников, и хейтеров.





Фото: кадр из выступления «Уральских пельменей»