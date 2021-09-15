Отрезанное ухо и другие тайны в жизни Ван Гога

Винсент Ван Гог родился в 1853 году. Он прожил всего 37 лет. Живописи посвятил 10 лет. За это время он создал более 2000 произведений. Ван Гог — один из самых известных нидерландских художников в мире.





При жизни Ван Гог был малоизвестен и беден. Одним из самых популяризированных фактов из его биографии стало отрезанное ухо. Однако в его жизни было много страданий и странностей, которые сильно повлияли на личность.





Ван Гог родился в довольно состоятельной семье. Отец и дед были священнослужителями. Со временем и он пришел к идее служения в церкви. Ван Гог горел идеей помогать бедным. Он отказался от поступления в университет и изучения теологии. Вместо этого он отправился в бедный шахтерский район, где читал неграмотным рабочим Библию, обучал их детей, посещал больных. Он обратился к руководству шахты с просьбой улучшить условия труда рабочих. Однако прошение отклонили, а Ван Гога отстранили от должности проповедника. Это был серьезный удар для него.





Творческий путь





Серьезно заниматься живописью Ван Гог начал в 27-летнем возрасте. По совету брата Тео, с которым у него были близкие отношения, он уехал на учебу в Брюссель. Однако учеба в академии не продлилась долго. Ван Гог решил брать уроки у практикующих художников, но во многом оставался самоучкой.





В творческих поисках Ван Гог оказался у истоков нового направления, получившего название постимпрессионизм. В его работах отражались чувства. Творчество Ван Гога оказало большое влияние на развитие живописи.





Некоторые периоды работы были настолько активными, что Ван Гог мог создать новое произведение менее чем за два дня. Ван Гог часто писал автопортреты. Это было связано с его бедностью — он не мог оплатить услуги моделей. Благодаря этому наследию сегодня можно проследить изменения в жизни художника. Один из самых известных портретов изображает художника с перевязанным ухом.





Художник жил в нищете. Его поддерживал брат Тео. Все средства уходили на работу. Денег не хватало даже на еду. Ван Гог признавался в письме брату, что иногда ему приходилось есть краску. В то время краску делали с использованием свинца, что не могло не отразиться на слабом здоровье Винсента. Не стоит также забывать, что он вел не самый здоровый образ жизни.





За все время работы художник продал только одну картину — «Красный виноградник в Арле». По другой версии, эта работа была продана за серьезную сумму, а всего было продано 14 полотен. По иронии судьбы сегодня его работы считаются одними из самых дорогих. «Портрет доктора Гаше» 15 лет считался самой дорогостоящей картиной в мире из доступных к продаже.





Одиночество и боль





Всю жизнь Ван Гог чувствовал себя одиноким и тянулся к людям в поисках дружбы и поддержки. Лишь Тео не переставал помогать ему. Тео был так привязан к брату, что не смог оправиться после его кончины. Он пережил Винсента всего на полгода.





Жена Тео собрала работы Винсента и переписку братьев. Именно она сохранила наследие художника и начала его продвигать. А мать Ван Гога, напротив, считала его работы бестолковыми и избавлялась от них.





Ван Гог обладал тонким и обостренным чувством мира. Он болезненно воспринимал несправедливость. Вкупе с бедностью и подорванным здоровьем это привело к расстройствам психического характера. Ван Гог переживал периоды депрессии и безысходности. В один из таких моментов он и совершил известный поступок.





Это произошло после ссоры с другом Полем Гогеном. В эмоциональном порыве Ван Гог отрезал мочку уха, упаковал ее и отнес к подруге Гогена. По словам последнего, женщина вызвала полицию, которая нашла Ван Гога без сознания. Так ли это было в реальности — остается загадкой.





После этого случая Ван Гог совсем отчаялся. Последние годы жизни он часто бывал в психиатрической больнице. В это время он написал знаменитые работы «Звездная ночь» и «Подсолнухи». Во время пленэра художник совершил самоубийство (по другой версии, это было убийство).

Возможно, современные врачи смогли бы поставить Ван Гогу точный диагноз и помочь ему. Однако в ХIХ веке это было невозможно.





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