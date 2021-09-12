Испанская певица Мария Мендиола умерла в 69 лет

12.09.2021
В сообщении говорится, что Мендиола скончалась утром 11 сентября в кругу семьи в Мадриде. Причина смерти не сообщается.
Мендиола — участница испанского музыкального поп-дуэта Baccara. Вместе с Майте Матеос она основала его в 1977 году.
Самыми известными композициями дуэта Baccara стали Cara Mia, Sorry I’m A Lady и Yes Sir, I Can Boogie. Последняя песня возглавляла чарты в 10 странах Европы и стала самым продаваемым синглом женской группы того времени (продано свыше 16 миллионов копий).
В 1978 году Baccara выпустила следующий сингл Sorry, Iʼm a Lady, который также стал хитом. Этот же год отметился для Baccara выступлением на «Евровидении», где коллектив занял седьмое место.
В дальнейшем группа выпустила еще два альбома, однако к середине 1980-х годов участницы коллектива расстались. Они запустили два конкурирующих проекта — Baccara и New Baccara.
Фото: кадр из клипа Yes Sir, I Can Boogie