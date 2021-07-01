В Екатеринбурге стартовала работа центра «Эрмитаж-Урал»

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дали старт работе культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.

«Открывая уникальное музейное пространство – «Эрмитаж-Урал», необходимо отметить вклад хранителей, подвижников своего дела и уникальных профессионалов. Именно благодаря их титаническому труду даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны ни один из более 1 млн экспонатов Эрмитажа не был утрачен во время эвакуации на Урал. Огромные слова благодарности им за этот подвиг. И большая радость, что связь Государственного Эрмитажа с Екатеринбургом сохранилась по сей день», - сказала Ольга Любимова, добавив, что именно в этот день 80 лет назад началась эвакуация экспонатов.

Новое музейное пространство, по словам министра, объединит временные выставки из Государственного Эрмитажа и постоянную экспозицию с предметами, переданными в благодарность за сохранение эвакуированных музейных коллекций. Она также добавила, что проводится большая работа по благоустройству прилегающей территории и создаётся уникальное пространство проведения культурных мероприятий для всей семьи.

Главе Минкультуры России и губернатору Свердловской области продемонстрировали возможности нового реставрационно-хранительского корпуса центра «Эрмитаж-Урал». В нём размещены реставрационные мастерские, оснащённые современной техникой, а также помещения для распаковки и хранения экспонатов.

Как отметил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, в реставрационно-хранительском корпусе созданы все необходимые климатические условия для хранения экспонатов.

«На работы по созданию центра «Эрмитаж-Урал» было направлено чуть больше 500 млн рублей. Мы приглашаем всех жителей и гостей Урала посетить самый современный музей и увидеть уникальную коллекцию, объединяющую в том числе и предметы из фондов Эрмитажа», – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также в рамках презентации центра состоялся телемост, в ходе которого Ольга Любимова и Евгений Куйвашев обсудили значимость создания культурно-просветительского центра с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

«Выражаю огромную благодарность всем причастным за открытие уникального памятника культуры – центра «Эрмитаж-Урал». Благодаря совместной работе сотрудников музея, Эрмитажа, Минкультуры России и региональных властей были преодолены все трудности на пути к созданию центра. Его открытие - замечательный образец музейного сотрудничества нового типа», – сказал он.

Выступая в ходе телемоста глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что город получил шикарный подарок в виде современного музейного пространства и новые возможности для жителей.

«Эрмитаж-Урал» откроет свои двери для посетителей 3 июля с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований к работе учреждения. Гости культурно-просветительского центра смогут познакомиться с развитием французского искусства в XIX веке. Выставка включает в себя около 80 произведений, в том числе работы всемирно известных мастеров, Гюстава Курбе, Клода Моне, Поля Гогена, Огюста Родена, Винсента Ван Гога и других. Второй этаж заняла постоянная экспозиция, куда вошли разделы про искусство античного мира и западноевропейское искусство. На третьем этаже создана мемориальная экспозиция «В глубоком тылу», отражающая все стадии эвакуации коллекции.

Выбор даты презентации проекта связан с началом эвакуации экспонатов Государственного Эрмитажа из Ленинграда в Свердловск в 1941 году. Напомним, столица Среднего Урала была единственным городом России, в котором в годы Великой Отечественной войны хранилась уникальная коллекция Государственного Эрмитажа.

Фото: Минкультуры РФ