В Новой Третьяковке на Крымском Валу открылся фестиваль ARTSUMMER XXI век

29.06.2021
Фестиваль открылся 25 июня. ARTSUMMER объединяет несколько направлений — от классики русского реализма до окутанного фантазией автора и абстрактного импрессионизма.
Для участия в представлении экспозиции приглашены мировые имена, которые работают в стиле русского реализма, в том числе почетные члены Российской академии художеств Александр и Марк Смирновы.
Водные просторы, летний зной, цветы представлены масштабными работами Михаила Шиханова-Кублицкого. За поиск своего «я» на экспозиции отвечает Ксения Флейшер. По мнению художницы, самая важная встреча — это встреча с самим собой. Ностальгию по детству раскрывает Екатерина Комбарова.
Фото: Екатерина Комбарова. «Детство» 2021