Сергей Безруков рассказал о съемках в фильме «Нюрнберг»

25.06.2021
Съемки картины Николая Лебедева «Нюрнберг» о Международном военном трибунале над фашистами завершены на «Мосфильме». Одну из главных ролей в фильме исполнил Сергей Безруков, сыгравший главного обвинителя со стороны Советского Союза Романа Руденко.
Создатели ленты не добивались максимального портретного сходства с героем, отметил актер. Акцент был сделан не на внешности, а на манере речи, которую сделали «советской», отрывистой и убедительной.
Все слова артиста в кадре были взяты из реального выступления Руденко на процессе. Безруков стремился показать, чего стоило прокурору сохранять хладнокровие, зачитывая материалы о злодеяниях нацистов.
Фото: Синема Продакшн