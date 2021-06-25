Сергей Безруков рассказал о съемках в фильме «Нюрнберг»

До сих пор создатели ленты работали в Чехии, теперь они поедут в Германию и Бельгию, пишет «Российская газета».

Съемки картины Николая Лебедева «Нюрнберг» о Международном военном трибунале над фашистами завершены на «Мосфильме». Одну из главных ролей в фильме исполнил Сергей Безруков, сыгравший главного обвинителя со стороны Советского Союза Романа Руденко.

Создатели ленты не добивались максимального портретного сходства с героем, отметил актер. Акцент был сделан не на внешности, а на манере речи, которую сделали «советской», отрывистой и убедительной.

Все слова артиста в кадре были взяты из реального выступления Руденко на процессе. Безруков стремился показать, чего стоило прокурору сохранять хладнокровие, зачитывая материалы о злодеяниях нацистов.

Фото: Синема Продакшн