Заслуженный артист России Андрей Егоров умер в 51 год

18.06.2021
Актер Центрального академического театра Российской армии скоропостижно скончался 17 июня 2021 года, говорится в сообщении.
По предварительным сведениям, причиной смерти Егорова стала острая сердечная недостаточность, сообщает РЕН ТВ.
Андрей Павлович Егоров родился 15 апреля 1970 года в городе Михайловка Волгоградской области. Исполнил более 20 ролей в Театре армии.
В последние годы участвовал в спектаклях «Красное колесо», «Барабанщица» и «Судьба одного дома».
Также снимался в фильмах и телесериалах, в том числе «Жених», «Смерш», «Оптимисты» и других.
Фото: сайт Центрального академического театра Российской армии