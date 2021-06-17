Фонд кино назвал 10 фильмов-получателей финансовой господдержки

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда в четверг.

По итогам многоэтапной процедуры к получению поддержки были отобраны 10 национальных фильмов, говорится в сообщении.

Сбор заявок на поддержку шел с 11 марта по 12 апреля 2021 года.

В конечный список вошли кинопроизводители «Арт Пикчерс Студия» с фильмом «Крысолов», кинокомпания «СТВ» с фильмом «Джон», «Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова с фильмами «Кракен» и «Чемпион мира».

Кроме того, поддержку получат компании «1-2-3 Продакшн» с картиной «Русская пятерка», «Марс Медиа Энтертейнмент» с фильмом «Мастер и Маргарита», «Базелевс» с фильмом «Ходжа Насреддин» «Водород 2011» с фильмами «Сто лет тому вперед» и «Подвиг», и «Централ Партнершип» с фильмом «Праведник».

Фото: заставка проекта «Сто лет тому вперед» / proficinema.ru