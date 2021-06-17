В Шотландии нашли отпечатки пальцев на осколках глиняных горшков возрастом 5000 лет

Находку сделали на стоянке Несс-оф-Бродгар, сообщает BBC.

Отпечатки пальцев нередко попадаются археологам на керамике, однако всегда приковывают их внимание, так как являются ценным источником информации. Криминалистические методы позволяют извлечь из таких следов сведения о поле и примерном возрасте древних гончаров, однако это удается не всегда. Многое зависит от сохранности и четкости отпечатка.

В ходе раскопок крупного неолитического поселения на севере Шотландии, относящегося к 3300-2200 годам до нашей эры, ученые нашли остатки жилых и ритуальных зданий, каменные орудия и обгоревшие кости животных, а также более 80 тыс. фрагментов керамики.

На одном из них археологи увидели отпечатки пальцев. Детальный анализ показал хорошее качество отпечатков, что позволило ученым установить пол и примерный возраст их «авторов».

Измерив плотность и ширину папиллярных узоров, а также сделав поправку на усадку глины во время обжига, ученые сделали вывод, что их оставили двое молодых мужчин. Одному из них было 13-20 лет, второму 15-22. Пока что ученые не могут сказать, самостоятельно ли мужчины делали посуду или ими руководили опытные гончары. Эти сведения могли бы помочь установить, насколько квалифицированным и сложным считался труд гончара в каменном веке, отмечается в исследовании.

Фото: JAN BLATCHFORD/BBC