Минкультуры РФ предлагает закрепить в законе «культурные» льготы для инвалидов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Законопроект разработан во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 3 декабря 2020 года. Изменения вносятся в закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». На данном этапе документ проходит стадию общественного обсуждения, отмечается в сообщении.

Для федеральных музеев законопроектом предлагается установить обязанность обеспечить для инвалидов I и II группы, ребенка-инвалида и лица, сопровождающего ребенка-инвалида или инвалида I группы, бесплатное посещение основной экспозиции музея (без экскурсионного обслуживания), в том числе территории музея-заповедника, если вход на данную территорию осуществляется за плату.

Также предлагается закрепить обязанность федеральных организаций исполнительских искусств на проводимые зрелищные мероприятия обеспечивать квотирование мест для инвалидов I и II группы и предоставлять льготу в размере 50% от стоимости билета на квотированные места для данной категории инвалидов.

Квотирование мест предлагается осуществлять в следующем порядке: не менее 2 билетов для залов вместимостью до 500 мест (включительно); не менее 4 билетов для залов вместимостью от 501 до 1500 мест (включительно); не менее 6 билетов для залов вместимостью от 1501 места. Билеты на такие квотированные места будут реализовываться как именные, без права их переоформления на других лиц.