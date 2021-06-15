Театр Вахтангова представил в Омске спектакль «Ромул Великий»

Постановкой Уланбека Баялиева открылись гастроли театра в Омске, сообщает ТАСС.

С Омским государственным академическим театром драмы вахтанговцев связывают особые отношения со времен Великой Отечественной войны, отмечается в сообщении.

За минувшие 100 лет были два года — с 1941-го по 1943-й — когда театр Вахтангова был в Омске, рассказала зрителям и труппе театра заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова.

«Дружба двух театров длится почти 80 лет. За эти годы были разные главные режиссеры, сменялись артисты, но неизменными остаются талант, величайшее мастерство и спектакли, которых всегда ждут омские зрители», — подчеркнула она.

На гастролях в Омске театр покажет семь постановок. Пять из них поехали на гастроли впервые — это спектакли «Ромул Великий», «Танго между строк», «Люся. Признание в любви», «Бовари» и «Бег». Театр также покажет постановки «Евгений Онегин» и «Сергеев и городок», рассказали в пресс-службе Омского театра драмы.