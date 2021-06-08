Русский музей подарит книги детским библиотекам Петербурга

Об акции сообщили в пресс-службе музея.

10 июня 2021 года в 12:00 в Белом зале библиотеки имени В. В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, 46) пройдет торжественная церемония передачи книги «Михайловский дворец. Путешествие в историю» в детские библиотеки Санкт-Петербурга.

В церемонии примут участие заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова, начальник службы информации и коммуникации Русского музея, автор книги Мария Дмитренко, директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Зоя Чалова, директор Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина Светлана Королева, директор СПБ ГБУК «МЦБС им. М. Ю. Лермонтова» Яна Седельникова, директор ЦБС Красногвардейского района Марина Швец, директор ЦБС Московского района Светлана Гульчук. Издание подготовлено при поддержке ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Книги будут доступны для читателей в Маяковке и во всех детских библиотеках города.

Книга «Михайловский дворец. Путешествие в историю» посвящена истории главного здания Русского музея от момента основания до наших дней. Рассказ о судьбе дворца преподнесен в доступной и увлекательной форме. Читатель совершит путешествие в прошлое, узнает об императорском саде, на месте которого был возведен дворец, его владельцах и их жизни.

В книге рассказывается о становлении музея, формировании его коллекции, тяготах военных лет, последующем восстановлении и развитии. Издание дополнено словариком терминов, архивными документами, фотографиями и авторскими иллюстрациями. Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста, совместного чтения в кругу семьи.



