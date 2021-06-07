Документальная книга о скульпторе и художнице Хане Орловой вышла на русском языке

Об этом сообщили в издательстве «Книжники».

Документальная проза французской писательницы и журналистки Ребекки Бенаму «Хана Орлова: возвращение» восстанавливает историю жизни скульптора Ханы Орловой, чье имя почти неизвестно в России. Семья, архивы, публикации, улицы Яффо, Парижа, Одессы, кафе, мастерская Ханы стали рассказчиками о жизни художницы.

Хана Орлова родилась в 1888 году в Российской империи, вместе с семьей в 1905 году бежала от погромов в Палестину. В 1910 Хана одна переезжает во Францию, находит работу швеи в модном доме и поступает в школу изящных искусств, посещает «Русскую академию» Мари Васильефф. Там она сближается с монпарнасской богемой, в числе ее друзей были Сутин, Модильяни и Жанна Эбютерн.

На время оккупации и войны Орлова вместе с семьей переехала в Швейцарию, после Освобождения вернулась в Париж и полностью погрузилась в искусство, часто бывая в США и — после 1948 года — в Израиле. На сегодняшний день во Франции и в Израиле находятся самые большие коллекции произведений Орловой.

Ребекка Бенаму следует за Орловой, не только восстанавливая этапы развития ее выдающейся карьеры и описывая места, отмеченные присутствием Ханы, но и реконструируя ее противоречивый внутренний мир, ее борьбу с устоями общества и стремление оставаться верной себе. Эта книга — дань уважения одной из звезд искусства ХХ века и история становления художницы в мире, который только учился видеть в женщине многогранную самостоятельную личность, говорится в сообщении.

Хана Орлова не получила столько внимания историков искусства или биографов, как ее прославленные современники: Пикассо, Брак, Шагал, Сутин или Модильяни. Немногочисленны и статьи о ее творчестве. Книга Ребекки Бенаму открывает широкому читателю имя и творчество одной из самых самобытных, ярких художниц первой половины ХХ века, отметили в издательстве.