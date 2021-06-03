Новый альбом Натальи Чайковской «Море» выйдет в июне

Об этом сообщили представители композитора.

В новый альбом Натальи Чайковской «Море» вошли 10 инструментальных композиций.

«Музыка Натальи Чайковской неизменно отражает душевное тепло и внутренний свет, которым композитор делится с окружающими. Каждая композиция рассказывает свою маленькую историю, вдохновленную очень личными, откровенными чувствами и эмоциями. Мелодии композитора звучат легко и гармонично, ведь они передают саму жизнь со всеми её невероятными оттенками», — говорится в сообщении.

В новом альбоме слушатели совершат музыкальное путешествие от умиротворяющего «Дитя природы» до лиричного «Московского снега», от наполненного теплом и уютом «Рождества» до волнующего «Мистраля». В композиции «Море» романтичную мелодию дополняет женский вокализ. Музыкальным обрамлением альбома «Моря» стали композиции «Нежность» и «Пьеса №2».

Альбом подготовлен к выпуску на CD совместно с музыкальным издательством «Рэй Рекордс», а также с 4 июня диск доступен на всех цифровых площадках, в том числе на Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка, Deezer и других.