Бутусов и «Кипелов» выступят в Хабаровске на музыкальном марафоне «Рок над Амуром»

Акция состоится в честь Дня молодежи, сообщает пресс-служба правительства края.

Музыкальный марафон с участием музыканта Вячеслава Бутусова, а также музыкальных рок-групп «Чиж и Со» и «Кипелов» будет длиться семь часов, говорится в сообщении. В День молодежи в Хабаровске на сцену выйдут еще четыре дальневосточных коллектива.

Вместе с приезжими знаменитыми артистами выступит известная на Дальнем Востоке группа Starkillers и три дальневосточных коллектива, выбранных по итогам конкурса. Отбор пройдет с 3 июня по 13 июня в два этапа.

На первом этапе пройдет онлайн голосование, которое определит шесть коллективов, во втором этапе три лучших коллектива выберет жюри в составе известных российских музыкантов.

Организатором фестиваля выступает одно из крупнейших концертных агентств России NCA. Среди его проектов масштабные фестивали России, в том числе фестиваль «Простор», отметили в пресс-службе правительства края.



