МГАСО исполнит в Московской консерватории музыку французских композиторов XIX-XX веков

Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана.

Вместе с дирижером Павлом Коганом музыканты МГАСО представят программу из сочинений французских композиторов XIX-XX вв. Концерт пройдет 3 июня 2021 года в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

В программе заключительного концерта филармонического абонемента МГАСО сезона 2020/21 — произведения Шарля Гуно «Вальпургиева ночь» (балетная музыка из оперы «Фауст»), концерт № 2 для фортепиано с оркестром Мориса Равеля и Симфония «Рим» Жоржа Бизе.

Солистом концерта станет пианист, заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов Павел Нерсесьян.

Концерта начнется в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского в 19:00. Билеты можно приобрести по адресу http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/65

Фото: пресс-служба МГАСО