Петербург ассоциируется у россиян с романом «Преступление и наказание»

Об этом говорится в сообщении книжного сервиса по подписке MyBook.

Более половины опрошенных пользователей книжного сервиса заявили, что роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» больше всего ассоциируется у них с Петербургом.

Опрос среди пользователей сервиса был проведен ко Дню рождения Санкт-Петербурга, который отмечается 27 мая. За «Преступление и наказание» отдали свои голоса 60% опрошенных.

Второе место с 29,5% голосов заняла поэма Александра Пушкина «Медный всадник». Третье место заняла повесть «Невский проспект» Николая Гоголя. Пятерку замкнули детектив Бориса Акунина «Азазель» (27,3%) и роман в стихах «Евгений Онегин» Пушкина (26%).

Из современных произведений респонденты поставили на первое место «Азазель», на второе «Легенды Невского проспекта» Михаила Веллера. На третьем месте оказался сборник рассказов «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной» Татьяны Толстой, Евгения Водолазкина и других авторов.