Усадьбу купца Масягина в Москве полностью разберут реставраторы

Об этом сообщили в пресс-службе инвестора объекта.

В ходе работ реставраторы полностью разберут, а затем восстановят дом-памятник в Старомонетном переулке методом «переборки», говорится в сообщении. Дом разберут на бревна вручную, затем отреставрируют их либо заменят на новые, пояснили в компании.

Эксперты отметили, что такой метод дает возможность восстанавливать объекты с большим объемом утраты. В настоящее время главный дом усадьбы в Старомонетном переулке утрачен на 95%. При этом степень повреждений такова, что не позволяет использовать другие методы, подчеркнул инвестор.

Ранее о выборе этого метода реставрации сообщал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, пообещав проконтролировать работы реставраторов.

Сейчас реставраторы маркируют сруб и разбирают его. Кроме того, в здании отремонтируют белокаменный цоколь, восстановят входы на исторических местах и кованые козырьки.

Будет приведена в порядок пристройка 1925 года, восстановлены деревянные окна, двери, мезонин и лестница к нему. Эксперты восстановят кирпичные дымовые трубы, утраченный декор, дымники, перегородки, перекрытия, историческую обшивку стен и другие элементы дома.

Фото: mos.ru