На Шукшинский кинофестиваль на Алтае подано почти 170 заявок

Смотр будет проходить с 20 по 24 июля, сообщила на пресс-конференции министр культуры региона Елена Безрукова.

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» в прошлом году отменили из-за пандемии коронавируса. Смотр был возобновлен в 2021 году состоится в традиционном формате, отметила министр.

На главное мероприятие Шукшинских дней — Всероссийский Шукшинский кинофестиваль — было получено почти 170 заявок из разных стран, отметила она.

Сейчас формируется программа фестиваля, прием заявок на кинофестиваль завершился. Оргкомитет получил 26 заявок на полный метр и 140 заявок на короткий метр, уточнила Безрукова.

Заявки получены из Москвы, Петербурга, Архангельска и других городов России. Кроме того, получены заявки и от зарубежных кинематографистов — из Латвии, Ирана, с Украины.

Будут представлены и картины совместного производства, в том числе с участием таких стран, как Бельгия, Италия, Китай, Испания, Индонезия, сказала Безрукова.





Фото: кадр из к/ф "Калина красная"