На Шукшинский кинофестиваль на Алтае подано почти 170 заявок

25.05.2021
Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» в прошлом году отменили из-за пандемии коронавируса. Смотр был возобновлен в 2021 году состоится в традиционном формате, отметила министр.
На главное мероприятие Шукшинских дней — Всероссийский Шукшинский кинофестиваль — было получено почти 170 заявок из разных стран, отметила она.
Сейчас формируется программа фестиваля, прием заявок на кинофестиваль завершился. Оргкомитет получил 26 заявок на полный метр и 140 заявок на короткий метр, уточнила Безрукова.
Заявки получены из Москвы, Петербурга, Архангельска и других городов России. Кроме того, получены заявки и от зарубежных кинематографистов — из Латвии, Ирана, с Украины.
Будут представлены и картины совместного производства, в том числе с участием таких стран, как Бельгия, Италия, Китай, Испания, Индонезия, сказала Безрукова.
Фото: кадр из к/ф "Калина красная"