Михаил Ефремов в тюрьме вставляет молнии в антиковидные костюмы

Об этом рассказал ответсек Центрального штаба ОНК Алексей Мельников в разговоре с kp.ru.

Осужденный на 7,5 года лишения свободы за ДТП со смертельным исходом в Москве российский актер Михаил Ефремов работает в Белгородской колонии на производстве антиковидных костюмов для медицинских работников, пояснил Мельников.

«Занят самым ответственным делом: вставляет в них молнии», — добавил общественник. По его словам, Ефремов рад работе, поскольку благодаря ей «время идет быстрее».

Ранее сообщали, что Ефремов находится в хорошем психологическом состоянии, однако страдает от старых проблем со здоровьем. По словам актера, жесткий режим был ему в новинку, и пришлось привыкать к строгой регламентации жизни.



