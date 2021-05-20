Алла Манилова рассказала о подготовке Тулы к юбилею Петра Великого

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Торжественная церемония открытия выставки «Указом Петра Великого», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I, состоялась в Тульском государственном музее оружия при участии статс-секретаря - заместителя Министра культуры РФ Аллы Маниловой.

Предстоящий 2022 год ознаменован важным событием в истории нашего государства. Страна будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра Великого. В преддверии юбилейной даты Минкультуры России проводит серию просветительских проектов в регионах, посвященных личности царя и петровской эпохе. Выставка «Указом Петра Великого» продлится до 22 января 2023 года в Тульском государственном музее оружия.

«Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, который оказал колоссальное влияние на развитие нашего государства. Для Тулы реформаторская деятельность первого русского императора имела чрезвычайное значение в становлении и развитии города как оружейной столицы России. Именно здесь был основан первый государственный оружейный завод, и неслучайно, что мы проводим выставку в Тульском государственном музее оружия, который является яркой точкой на туристической карте региона», — рассказал первый заместитель Губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Манилова напомнила, что хранителем традиций мастерства тульских оружейников является Тульский государственный музей оружия, истоки которого берут свое начало также в петровское время.

«Сегодня мы открываем уникальную по масштабам и новизне экспозиции выставку «Указом Петра Великого», подготовленную Тульским государственным музеем оружия при поддержке Минкультуры России, Губернатора и правительства Тульской области. Проект создан совместно с Государственным историческим музеем, музеем-заповедником «Куликово поле», Тульским музейным объединением, Тульской областной научной библиотекой, Государственными архивами Тульской и Свердловской областей», — сказала Манилова.

На выставке из фондов Тульского государственного музея оружия представлены раритетные образцы оружия, изготовленные в Туле в петровскую эпоху, а также в XIX–XXI столетиях. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» передал для экспонирования на выставке артефакты археологических раскопок на территории исторической тульской Кузнецкой слободы, а также каменные блоки, использовавшиеся при строительстве Ивановского канала. Они напоминают еще об одном грандиозном начинании Петра, попытавшегося соединить две великие российские реки — Дон и Волгу.

Ценными являются и уникальные исторические документы. Среди них Указ Петра Первого о передаче легендарному тульскому оружейнику Никите Демидову Невьянского завода, предоставленный Государственным архивом Свердловской области, и «Положение Тульского оружейного завода от 1782 года» из собрания Тульского музейного объединения.

Фото: Минкультуры РФ