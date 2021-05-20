Победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи стали более 60 проектов

Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета.

На реализацию 62 проектов в рамках нацпроекта «Культура» будет выделено 1,1 млрд рублей.

Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко утвердил 62 проекта, которые будут профинансированы в рамках национального проекта «Культура». Заседание Наблюдательного совета проходило в обновленном составе, в него вошли руководители крупных медиахолдингов — Светлана Баланова («Национальная Медиа Группа»), Татьяна Доброхвалова (Rambler Group) и Александр Жаров («Газпром-Медиа Холдинг»).

Победители второй сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи 2021 года были отобраны из 490 заявок, поступивших из Москвы и Петербурга, Свердловской, Ростовской и Томской областей, Республики Татарстан, Красноярского края и других регионов страны.

В ходе заседания председатель Конкурсного комитета, гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский подчеркнул, что тенденция к росту качества заявок, представленных на конкурс ИРИ, является устойчивой. Об этом свидетельствуют оценки экспертов. «В сравнении с первой волной 2020 года и первой сессией 2021 года в 7 раз увеличилось количество проектов, художественная составляющая которых была оценена высшими баллами, — подчеркнул он. — Если в рамках первой волны 2020 года число таких проектов не превышало 1,1%, то в 2021 году стало уже 7,5%».

Председатель Конкурсного комитета также отметил, что теперь у производителей контента появилась возможность получить поддержку ИРИ на условиях софинансирования. В этих случаях обязательным условием является подтверждение намерений со стороны соинвесторов.

Наблюдательный совет принял решение поддержать на условиях софинансирования проекты «Зеленый мэр», продолжение сериала «Трудные подростки» и «Струны».

В число 62 победителей второй сессии конкурса 2021 года вошли проекты, связанные с историей и культурой России и ее регионов, этнокультурным разнообразием и продвижением внутреннего туризма; направленные на популяризацию отечественной науки, профессий настоящего и будущего, продвижение идей волонтерства и благотворительности, мотивирующий и профориентирующий контенты, а также сериалы.

«В течение всего 2020 года мы поддержали 13 сериалов, а в этот раз по итогам одной сессии победителями стали сразу 8 проектов сериалов», — рассказал генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

Среди них продолжения многосерийных фильмов «Сама дура» и «Найден_жив»; «Френдзона» — о студенте-психологе, изобретающем методику превращения дружеских отношений в романтические; «Моя бабушка призрак» — проект, тематически родственный популярной многосерийной ленте «Очень странные дела» (Netflix); веб-сериал «Ничего страшного» от «МЭЙЛ.РУ» на тему буллинга в подростковой среде.

При поддержке ИРИ начнется работа и над документальными сериалами, в их числе проект о героях нашего времени «Россия — новые горизонты». Его художественным руководителем выступит режиссер Александр Хант, автор ленты «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», собравшей целую коллекцию призов на международных кинофестивалях.

Также среди победителей — совместный с Музеем современной истории России проект о школе русского авангарда «ВХУТЕМАС», документальный сериал «Россия. Нам 30 лет!» о «ровесниках страны», рожденных в 1991 году; 10-серийный подкаст «Биолог на перепутье»; цикл документальных фильмов о великих русских ученых «Случай. Бог. Изобретатель»; анимационный фильм «Русалочка и переводчица» о переводчице книг Андерсена, погибшей в блокаду Ленинграда; цикл документальных фильмов о молодых ученых «#Помогай» и мобильное приложение «Москва 41» к 80-летию Битвы под Москвой.