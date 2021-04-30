Русский музей проведет ко Дню Победы изомарафон «Художник и война»

Показ созданных в рамках ИЗОмарафона мультимедиа фильмов пройдет 8 мая в 12:00, сообщили в музее.

ИЗОмарафон «Художник и война» — онлайн-акция Русского музея, раскрывающая такую сложную тему, как влияние войны на искусство, мировоззрение и творческую манеру художников. Работы участников акции покажут в режиме прямой трансляции из Центра мультимедиа Русского музея, говорится в сообщении.

«ИЗОмарафон» расскажет о художниках, которые были свидетелями или непосредственными участниками событий военных лет, их работах в коллекциях отечественных и зарубежных музеев, а также представит истории людей, чьи судьбы навсегда сплелись с историей Великой Отечественной войны и нашли свое отражение в произведениях изобразительного искусства.

Специалисты службы Виртуальный Русский музей разработали программу «Создание мультимедиа фильма: от идеи до воплощения» для участников ИЗОмарафона. На протяжении двух месяцев они знакомились с особенностями подготовки сценария и монтажа будущего мультимедийного фильма, с проблемами обработки изображений, работы с видео- и аудио-редакторами, особенностями использования архивных и музыкальных фрагментов с точки зрения вопросов авторского права и другими важными темами.

Русский музей в этом году представит шесть мультимедийных фильмов, посвященных художникам, жившим и работавшим в блокадном Ленинграде. В подготовке фильмов участвовали сотрудники научно-фондовых отделов Русского музея и службы Виртуальный Русский музей. Масштабный онлайн-марафон, посвященный искусству военного времени, состоится уже второй раз. Первая акция, объединившая в 2020 году представителей учреждений культуры из 18 городов России, была приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и была проведена во время периода самоизоляции.

Среди участников ИЗОмарафона этого года - жители Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Чебоксар, Тихвина, Твери, Тамбова, Киришей, Донецка, Ярославля, Саранска, Мурманска, Йошкар-Олы, Усть-Каменогорска. Зрители ИЗОмарафона смогут увидеть материалы, созданные сотрудниками Тамбовского краеведческого музея, Тверской картинной галереи, Военно-медицинского музея, Университета Питирима Сорокина в Сыктывкаре, Донецкого республиканского художественного музея, музейного агентства Ленинградской области, Ярославского художественного музея.

Трансляция ИЗОмарафона пройдёт 8 мая в 12:00 на официальном сайте, в социальных сетях и на медиапортале Русского музея, на порталах «Виртуальный Русский музей» и Культура.РФ.





Фото: Валерий Фаминский/Из архива Артура Бондаря/Галереяклассической фотографии



