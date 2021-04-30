Актеры театра и кино прочитают потерянные письма с фронта Великой Отечественной

Альманах «Воспоминания Победы» появится 6 мая 2021 года во всех главных онлайн-кинотеатрах страны.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Национальный фонд поддержки правообладателей и Российский фонд культуры представляют проект «Воспоминания Победы» — исторический альманах в жанре документальной драмы с участием известных артистов кино и театра. В проекте задействованы Сергей Чонишвили, Владимир Епифанцев, Дарья Повереннова, Денис Семенихин, Михаил Горевой, Олег Фомин, Виктория Полторак, Дмитрий Белоцерковский и Максим Линников.

Проект «Воспоминания Победы» — череда личных историй, складывающихся в судьбу целого народа. Известные актеры в кадре рассказывают о своих родных, прошедших войну, читают письма с фронта — уникальные воспоминания неизвестных солдат, так и не дошедшие до адресатов. Эти письма, найденные поисковиками в давно потерянной сумке фронтового почтальона, частично уничтожены временем, но уцелевшие обрывки хранят в себе трогательные человеческие истории. И все они наполнены мечтами о Победе — той, которую солдаты, писавшие эти строки, скорее всего, так и не дождались.

«Воспоминания Победы» — честный, грустный и светлый проект, — считает Дарья Повереннова. «Было одно письмо, которое я не могла читать, потому что хотелось плакать, и я несколько раз останавливалась и пыталась собраться, чтобы закончить чтение. Конечно, эти письма — очень пронзительная история. Не хочется говорить банальностей, но проект трогает душу», — призналась актриса.

Сергей Чонишвили подчеркивает значимость слов ветерана войны, доктора физико-математических наук Ирины Ракобольской о том, что «нельзя о войне забывать, но нельзя жить войной».

Слова, которые произнесла Ирина Вячеславовна Ракобольская, актуальны и сегодня, отмечает артист. «Они о том, что нельзя забывать прошлое, но жить историей и повторять ее нельзя. Мы великая страна с невероятными ресурсами и потрясающими людьми, которые, даже если в чем-то разуверятся, сохраняют коллективное сознание. Поэтому русские как нация никогда не перестанут существовать», — сказал он.

Альманах «Воспоминания Победы» состоит из десяти кратких эпизодов. Сериал был снят кинокомпанией «Русское кино».