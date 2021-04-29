Свердловская киностудия начала отбор сценариев для новых фильмов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России. ⠀

Предполагается, что присланные в студию сценарии игровых, научно-популярных и документальных фильмов в дальнейшем будут участвовать в конкурсах Фонда кино и Минкультуры России.

О старте приема заявок сообщили в ходе встрече Ольги Любимовой и нового гендиректора Свердловской киностудии Виктора Шадрина, назначенного на эту должность в апреле 2021 года.

Новому главе студии предстоит создать центр содействия развития кинематографии региона, улучшить техническую базу и уже в ближайшее время запустить в производство несколько кинокартин.

Свердловская киностудия была создана в 1943 году во время эвакуации на Урал кинематографистов из Москвы, Ленинграда и других городов. Именно там были сняты такие фильмы, как «Приваловские миллионы», «Сильва», «Угрюм-река», «Зеркало для героя», «Безымянная звезда» и другие.

В последние годы киностудия прекратила функционирование, ее павильоны сдаются в аренду, а техническая база почти утрачена. Сейчас перед командой поставлена задача восстановить работу и снова начать снимать кино. Новому генеральному директору уже дано поручение производить 3–5 художественных и столько же документальных фильмов в год, говорится в сообщении. ⠀





Фото: Минкультуры РФ