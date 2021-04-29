На IPQuorum обсудили современное искусство и котиков

Конференция состоялась 27 апреля 2021 года.

Тон дискуссии «Медиа и искусство. Как технологии новых медиа меняют художественные практики», которая состоялась на территории Технопарка инновационного центра «Сколково», задал главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, заявивший, что технологии для творчества — и инструмент, и катализатор одновременно.

«Стоит обратить внимание на то, что 45 тысяч лет назад появился разумный человек, умеющий делать то, чего не умеет ни одно существо на Земле - коммуницировать с помощью создаваемых им художественных образов, иными словами - творить, креативить. В это же время человек овладел и абстрактным мышлением - эти явления однозначно связаны друг с другом, феномен ещё ждёт изучения», — отметил Сафронов.

Сотни видов и жанров искусства можно условно разделить на пять направлений: зрелищные действа, украшения, изображения, тексты, аудио- и видеозаписи, подчеркнул эксперт. Первые три появились одновременно с появлением человечества, а вот тексты и записи - совсем недавно. Характерно, что за это время ни одно из направлений не прекратило своего существования - налицо только расширение прежних и добавление новых, причем все виды искусства постоянно пересекаются и смешиваются - коммуникация с помощью художественных образов порождает всё новые и новые виды и подвиды.

Развитие технологий часто ошеломляет, однако даже при первом рассмотрении становится ясно, что образы и сюжеты остаются традиционными. В XVII веке Сервантес едко описал источник безумия Дон Кихота - рыцарские романы. Не все помнят, что этот вид литературы появился как раз благодаря технологическому прорыву - бурному развитию книгопечатания, став одним из первых коммерческих массовых жанров (то есть, креативной индустрией, как мы бы сейчас сказали). Параллели между сюжетами таких романов и современных телесериалов видны невооруженным взглядом.

А вот другой пример креативной индустрии России XVII века — лубок, массовая дешевая полиграфия для самых широких масс крестьян и горожан. Один из самых распространенных сюжетов лубка «Кот Казанский» — то же самое мы сейчас видим в соцсетях, отметил эксперт.

Затем слово взял главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Он рассказал, что пандемия коронавируса принципиально изменила способы взаимодействия зрителей с кино, и кинотеатральные сборы за счет этого сократились в два раза.

«В этом году главный тренд — мы уходим в веб, а производители подтягиваются за зрителем. Например, крупнейший производитель сериального контента «Марс Медиа» заявил, что в ближайшие два года поменяет свой портфель — более половины проектов будут производиться для стриминговых сервисов», — отметил эксперт.

Академический директор научно-образовательного центра Digital IP Иван Близнец отметил, что с древних времен почти ничего не изменилось, но раньше результаты творческой деятельности могла видеть лишь небольшая аудитория - семья или племя. Сегодня же любой объект авторского права, оказавшийся в интернете, становится доступным для неограниченного числа пользователей. При этом сложно проконтролировать распространение таких объектов.

По мнению эксперта, важно искать нюансы, которые позволяли бы решать возникающие проблемы и осуществлять эффективную защиту объектов авторского права в любой среде.





Источник: InterMedia