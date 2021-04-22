Искусственный интеллект помог ученым проникнуть в тайну создания свитков Мертвого моря

22.04.2021
Нидерландские ученые изучили фотографии одного из так называемых Кумранских свитков, найденных на берегу Мертвого моря в Израиле. Как выяснилось, авторами рукописи могли быть сразу две группы писцов, имевших схожий почерк.
Эксперты использовали в процессе исследования древнего артефакта искусственный интеллект. В дальнейшем они планируют изучить подобным образом и другие свитки, рассказал профессор Гронингенского университета Младен Попович.
Похожий стиль почерков говорит о том, что его авторы относились к одной школе, отметил ученый.
Кумранские свитки были найдены в израильских Кумранских пещерах около 70 лет назад. Они представляют собой переписанные книги Ветхого Завета, а также библейских апокрифов. По мнению ученых, большая их часть была написана до покорения Иудеи римлянами, пишет фан.