Искусственный интеллект помог ученым проникнуть в тайну создания свитков Мертвого моря

Об исследовании говорится в журнале P los One.

Нидерландские ученые изучили фотографии одного из так называемых Кумранских свитков, найденных на берегу Мертвого моря в Израиле. Как выяснилось, авторами рукописи могли быть сразу две группы писцов, имевших схожий почерк.

Эксперты использовали в процессе исследования древнего артефакта искусственный интеллект. В дальнейшем они планируют изучить подобным образом и другие свитки, рассказал профессор Гронингенского университета Младен Попович.

Похожий стиль почерков говорит о том, что его авторы относились к одной школе, отметил ученый.

Кумранские свитки были найдены в израильских Кумранских пещерах около 70 лет назад. Они представляют собой переписанные книги Ветхого Завета, а также библейских апокрифов. По мнению ученых, большая их часть была написана до покорения Иудеи римлянами, пишет фан.



