Ильдар Абдразаков исполнит Бориса Годунова на премьере Оперы Монте-Карло

Новый спектакль станет третьей постановкой «Бориса» в карьере певца, сообщили его представители.

Исполнитель споет титульную партию в опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» на премьере Оперы Монте-Карло 22 апреля.

Дебют Ильдара Абдразакова в партии русского царя прошел в 2018 году на премьере Парижской национальной оперы. С тех пор он обращался к этой роли дважды, оба раза — в российских театрах.

В Опере Монте-Карло партнерами Ильдара будут российские артисты. Это Александр Кравец (Шуйский), Алексей Тихомиров (Пимен), Олег Балашов (Григорий), Илья Кутюхин (Андрей Щелкалов), Александр Телига (Варлаам). Также в спектаклях заняты молодые певцы – участники Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова.

Партию Юродивого исполнит Кирилл Белов, выступавший на фестивале в 2019 и 2020 годах. В роли Федора выйдет Марина Ярская, участница мастер-классов образовательной программы этого сезона.

В Монако будет представлена «сводная» редакция оперы Мусоргского, которую в конце 1920-х опубликовал Павел Ламм. Театр Монте-Карло впервые обращается к этой версии – по мнению постановщиков, она является «психологически более мощной, демонстрирующей жизнь и муки царя Бориса с неповторимым драматизмом».

Премьеру ставит драматический и оперный режиссер Жан-Ромен Весперини, известный сотрудничеством с Ла Скала, Парижской национальной оперой, Зальцбургским фестивалем, постановками для Большого театра и театра «Урал Опера Балет». В качестве музыкального руководителя приглашен главный дирижер Урал-оперы Константин Чудовский. Новая постановка осуществляется совместно с Оперным театром Авиньона.

Премьерные спектакли запланированы на 22, 27, 29 апреля и 2 мая. В связи с новыми ограничениями, установленными правительствами Монако и Франции, все спектакли будут начинаться в 14:00.

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Абдразакова.