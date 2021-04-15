Дмитрий Певцов призвал правительство задуматься о людях

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Народный артист России заявил об этом в разговоре с агентством «Москва» в четверг, 15 апреля.

Актер призвал к возврату к социалистическому планированию в экономике. По его словам, рыночная система доказала свою неэффективность.

«Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок — это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта регулировка от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке», — заявил актер.

По словам Певцова, пока некоторые россияне богатеют, большинство других людей погружаются в нищету. Люди не понимают, что ждет их в будущем, заявил актер.

Рыночная система является несовершенной без регулирования со стороны государства, подчеркнул Певцов. По его словам, правительству России следует задуматься о людях и перейти к открытому планированию.

«Вернуть пятилетки и обеспечить четкую коммуникацию власти с населением — озвучивать планы и отчитываться о результатах», — призвал 57-летний актер.