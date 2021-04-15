В парке «Сокольники» представят фотовыставку «Сказки в стиле великих художников»

Фото: voicebook.ru

Экспозиция иллюстраций откроется в парке в субботу, 17 апреля, сообщили организаторы.

В программе презентации такие мероприятия, как знакомство с создателями серии книг для детей и их родителей — Евгенией Ханоянц и командой издательства VoiceBook, а также экскурсия в мир великих художников прошлого с искусствоведом Элиной Гритчиной.

На фотовыставке «Сказки в стиле великих художников», расположенной слева от Центрального фонтана, гости ПКиО «Сокольники» могут познакомить детей с миром большого искусства через сюжеты любимых сказок. Работая над этой серией, молодые иллюстраторы вдохновлялись картинами известных мастеров: Дали, Пикассо, Сурикова, Кустодиева, Климта и других.

Подробнее об иллюстрациях и художниках можно узнать на экскурсии с искусствоведом или послушать бесплатный онлайн-аудиогид о творчестве великих мастеров прошлого, о характерных особенностях стилей и эпох. Для юных посетителей доступен интерактивный квест, который поможет закрепить знания о художниках.

Серия из 15 сказок продана на сегодняшний день общим тиражом более 55 000 экземпляров. Любимые сказки можно читать или рассматривать, можно сравнивать иллюстрации с изображениями оригинальных работ мастеров, искать повторяющиеся детали, улавливать различия, обсуждать цветовую палитру и особенности эпохи.

Выставка откроется 17 апреля в 14.00.