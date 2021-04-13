В Калуге создадут филиал Эрмитажа за 271 млн рублей

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О положительном заключении госэкспертизы сообщили в пресс-службе администрации области.

Филиал Эрмитажа в Калуге будет размещен в Доме гражданского губернатора, являющемся объектом культурного наследия. На эти цели власти области потратят около 271 млн руб.

Меморандум об открытии выставочного центра в Калуге правительство региона и Эрмитаж заключили в 2015 году. Недавно было получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, одобрившей документацию на приспособление здания к современному использованию.

Работы по размещению филиала Эрмитажа начнутся в 2022 году. Будет построена новая котельная и модернизирована существующая, а также проведены реставрационные работы.

Дом гражданского губернатора в Калуге был построен в 1811 году по проекту петербургского архитектора Андреяна Захарова. В 1841 году дом перестроили.