В Калуге создадут филиал Эрмитажа за 271 млн рублей

13.04.2021
Фото: kaluga24.tv
Филиал Эрмитажа в Калуге будет размещен в Доме гражданского губернатора, являющемся объектом культурного наследия. На эти цели власти области потратят около 271 млн руб.
Меморандум об открытии выставочного центра в Калуге правительство региона и Эрмитаж заключили в 2015 году. Недавно было получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, одобрившей документацию на приспособление здания к современному использованию.
Работы по размещению филиала Эрмитажа начнутся в 2022 году. Будет построена новая котельная и модернизирована существующая, а также проведены реставрационные работы.
Дом гражданского губернатора в Калуге был построен в 1811 году по проекту петербургского архитектора Андреяна Захарова. В 1841 году дом перестроили.