В Мексике нашли гигантскую ловушку для мамонтов возрастом 14 тыс. лет

О находке археологов сообщает The Daily Beast.

Группа ученых нашла настоящий «клад» из 800 костей, принадлежавших как минимум 14 мамонтам. Открытие было сделано на месте планируемой постройки нового аэропорта в Тультепеке.

По словам экспертов, это крупнейшая находка такого рода из всех, когда-либо сделанных археологами. Все найденные мамонты погибли в ловушке, созданной 14 тыс. лет назад.

Пока что ученые не могут понять принцип работы западни. Однако уже сейчас ясно, что способ убить 14 крупных мамонтов должен быть очень эффективным и мощным, так как это было умное животное, близкое по интеллекту к современному слону. Исследователи установили, что в районе находки в древности находилось не менее пяти стад мамонтов.

Ученые изучают ловушку и найденные кости. Эксперты собираются проверить их в лаборатории, чтобы выяснить возраст и условия жизни мамонтов, а также обстоятельства их гибели.