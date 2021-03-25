Путин приветствовал организаторов и участников Транссибирского арт-фестиваля

Президент России назвал проект «одним из ярких событий в культурной жизни Сибири».

Телеграмма российского лидера в адрес организаторов, участников и гостей VIII Международного фестиваля искусств «Транссибирский арт-фестиваль» опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, впечатляющий успех проекта, который сегодня заслуженно считается одним из ярких событий в культурной жизни Сибири, стал возможным благодаря совместному вдохновенному труду его организаторов и участников.

Особые слова признательности президент выразил создателю и худруку форума Вадиму Репину. «Фестиваль снова соберет на своих площадках исполнителей, дирижеров, музыкальные коллективы», — выразил уверенность президент.