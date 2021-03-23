В рамках Фестиваля Европейского кино обсудят будущее кинематографа

Дискуссия состоится в среду 24 марта, сообщили организаторы.

Темой беседы, которая начнется в 19:30, будет «Гости из будущего: какие истории будут рассказаны в фильмах будущих лет».

Встреча будет посвящена тенденциям развития кинематографа в странах Европы и в России. Участники обсудят особенности авторского кино в эпоху стриминга, нарастающий интерес к новым и не поднимавшимся ранее темам, эксперименты с форматами сериалов и мобильного видео, и выберут тех героев, которых мы будем видеть в кино завтра.

Дискуссия организована в партнерстве с Московской школой кино, отмечается в сообщении. Ее участниками станут молодые режиссеры Европы — Йонатан Элберс («Клуб уродливых детей», Нидерланды), Ромас Забараускас («Адвокат», Литва), а также классик европейского кино Райко Грлич («Конституция Республики Хорватии», Хорватия). К ним присоединятся росийские эксперты и киноведы - Денис Вирен, Борис Нелепо и Теа Ткебучава.

Модератором мероприятия станет кинокритик Тамара Ходова.

Встреча пройдет на платформе ZOOM (ссылка, код доступа: 388668). Прямая трансляция дискусии будет осуществляться в группе кинофестиваля ВКонтакте, а также на каналах арт-объединения CoolСonnections в YouTube и Facebook. У зрителей будет возможность задать вопросы участникам дискуссии в специальном чате.