Картины Айвазовского поехали на выставку Русского музея в испанской Малаге

22.03.2021
В далекое путешествие отправились полотна «Девятый вал» и «Волна». Вместо них в Академическом зале Михайловского дворца будут выставлены другие картины Айвазовского.
В их числе «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца», «Чумаки в Малороссии», «Аул Гуниб в Дагестане». Также будут представлены картины Брюллова, Моллера, Волкова и Угрюмова.
В зале номер 13 для гостей музея снова откроется выставка об А. Г. Венецианове. Экспозиция «Художественное наследие семьи Клодтов» продлена до 15 апреля, сообщили в музее.