Картины Айвазовского поехали на выставку Русского музея в испанской Малаге

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Об этом сообщила пресс-служба петербургского музея.

В далекое путешествие отправились полотна «Девятый вал» и «Волна». Вместо них в Академическом зале Михайловского дворца будут выставлены другие картины Айвазовского.

В их числе «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца», «Чумаки в Малороссии», «Аул Гуниб в Дагестане». Также будут представлены картины Брюллова, Моллера, Волкова и Угрюмова.

В зале номер 13 для гостей музея снова откроется выставка об А. Г. Венецианове. Экспозиция «Художественное наследие семьи Клодтов» продлена до 15 апреля, сообщили в музее.